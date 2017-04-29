У СК есть доказательства участия Яценюка в расстрелах в Чечне в 1995 году

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следственный комитет России будет добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах, сообщила в субботу официальный представитель СК Светлана Петренко.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", — сказала она.

По ее словам, у СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск.

Глава СК России Александр Бастрыкин, рассказывая о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях против российских военнослужащих в ходе контртеррористической операции на территории Чечни в период 1994–1995 годов, отмечал, что, по данным следствия, в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" против сил РФ воевал и Яценюк.