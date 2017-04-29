В Бурятии задержали подозреваемого в поджоге травы

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в поджоге травы, из-за чего разгорелся сильный пожар, уничтоживший более 20 домов в селе Черёмушки в Бурятии, сообщил пресс-секретарь и.о. главы республики Александр Мальцев.

По его словам, об этом в ходе совещания по вопросам помощи пострадавшим от пожаров и ликвидации оставшихся очагов заявил замминистра МВД РФ по Бурятии Алексей Кампф.

"Подозреваемого в поджоге сухой травы, из-за которого возник масштабный пожар, уничтоживший более 20 домов в селе Черёмушки, задержали сегодня в Прибайкалье. По словам замминистра, подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По оперативным данным, местный житель рыбачил — его видели в бинокль в месте поджога", — сказал Мальцев.

В пятницу в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело более 20 домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание по вопросам защиты населённых пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.