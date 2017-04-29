В Якутии двое детей выпали с балкона третьего этажа

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Двоюродные брат и сестра были госпитализированы после падения с балкона третьего этажа в Якутии, их состояние расценивается как стабильно тяжелое, но жизни ничего не угрожает, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, вечером 28 апреля 2017 года в селе Верхневилюйск в результате ненадлежащего присмотра взрослых двоюродные брат и сестра, четырёхлетний мальчик и шестилетняя девочка, выпали с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже жилого многоквартирного дома на улице Ленина", — говорится в сообщении.

Мальчик получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У девочки медики зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травму в области тазобедренного сустава.

"В настоящее время дети находятся в хирургическом отделении районной больницы. Медики расценивают их состояние как стабильно тяжелое, при этом отмечают, что их жизни вне опасности", — отмечается в сообщении.

Момент падения заметил мужчина из соседнего дома, он вызвал "скорую помощь".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", назначили судебно-медицинские экспертизы.