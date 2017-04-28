Активистке "Яблока" плеснули в лицо неизвестным веществом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московская полиция проводит проверку по факту нападения на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову, сообщает столичный главк МВД.

"На службу "02" из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с улицы Профсоюзная с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая после оказания помощи отпущена. Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В Москве напали на активистку "Яблока".

Женщину облили неизвестным веществом, она получила ожоги лица и глаз. https://t.co/Cr0NxOTuaR pic.twitter.com/4tbIQIJwvg — Партия ЯБЛОКО (@yabloko) 28 апреля 2017 г.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.