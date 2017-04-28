Мужчина в военной форме напал на аптеку в Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, одетого в военную форму, по подозрению в разбойном нападении на аптеку в Москве, после которого полицейские нашли тело женщины-провизора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полиция разыскивает мужчину, одетого в военную форму, с беретом и погонами после нападения на аптеку на Ленинском проспекте. Прибывшие полицейские обнаружили там тело женщины 55 лет, которая работала там провизором", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщины в помещении неназванной организации на Ленинском проспекте. На месте работает следственно-оперативная группа.