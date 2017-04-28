В Кузбассе колесо БелАЗа раздавило легковушку

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Кузбассе лопнувшее при накачке колесо БелАЗа раздавило легковой автомобиль, передает новостной портал "СибДепо".

По информации издания, инцидент произошел на одной из автобаз города Киселевск. Рабочие, занимавшиеся техобслуживанием самосвала, неверно рассчитали давление в камере, в результате чего она взорвалась. Отлетев на несколько метров, колесо упало на припаркованную рядом Toyota Сorolla.

В результате происшествия никто не пострадал. Раздавленная иномарка восстановлению не подлежит.