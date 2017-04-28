Пучков объявил о введении режима ЧС в Сибирском федеральном округе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации вводится с 17.00 пятницы на всей территории Сибирского федерального округа, заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по лесопожарной обстановке на территории Сибири глава МЧС России Владимир Пучков.

"С 17.00 сегодня мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил Единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа", — сказал Пучков.