Китаянка получила срок за кражу бриллианта с выставки в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к трем годам заключения гражданку Китая Лю Лимэй, похитившую бриллиант стоимостью более 6 миллионов рублей с ювелирной выставки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

По данным городской прокуратуры, 1 февраля 2017 года Лимэй, находясь в помещении выставочного центра на выставке ювелирных изделий, похитила бриллиант весом более 3 карат и стоимостью более 6 миллионов рублей, подменив его на ограненный фианит, который к драгоценным камням не относится.

"Пушкинский районный суд приговорил гражданку КНР Лю Лимэй к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказала Лебедева.

По словам Лебедевой, китаянка признана виновной в совершении кражи в особо крупном размере.

Из материалов дела следует, что в дальнейшем похищенный бриллиант обвиняемая передала своей знакомой, убежденной, что драгоценный камень куплен на выставке, для его вывоза за пределы России. Лимэй свою вину в совершении преступления полностью признала и возместила причиненный ущерб в размере стоимости камня.