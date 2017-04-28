На Ставрополье мужчина убил свою семью и покончил с собой

МОСКВА/ПЯТИГОРСК, 28 апр — РИА Новости. Житель Ставрополья убил жену и двоих детей, после чего покончил с собой, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

"Проведенные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия дают основания полагать, что женщине и детям причинил телесные повреждения глава семьи, после чего покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в руках у мужчины нашли нож, а характер повреждений у всех погибших был идентичен. "Следов проникновения в жилище не обнаружено: входная дверь домовладения была закрыта изнутри, общий порядок вещей в доме не нарушен", — добавляется в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". В ближайшее время по изъятым предметам и объектам будет назначен комплекс экспертиз, параллельно ведется допрос родственников и соседей погибших, устанавливаются мотивы произошедшей трагедии.