Спасатели эвакуируют жителей бурятского села, где горят жилые дома

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуируют жителей населенного пункта Черёмушки в Прибайкальском районе Бурятии, где горят частные жилые дома, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Ранее сообщалось об уничтожении огнем восьми жилых домов и сельского магазина в населенном пункте Вершина в Аларском районе Иркутской области. Еще 18 частных жилых домов загорелись в пятницу в населенном пункте Черемушки Прибайкальского района в Бурятии и в населенном пункте Бубновка Киренского района Иркутской области.

"Силы пожарных направлены в населенный пункт Черёмушки, где зафиксировано загорание жилых домов. Проводится эвакуация населения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели также защитили населенный пункт Сотниково в Иволгинском районе Бурятии. Штормовое предупреждение, объявленное в регионе, принесло огонь, предположительно, со стороны лесного массива. Пострадали два строения. С пожаром боролись почти 50 человек и 16 единиц техники от противопожарной службы и других организаций.

Он напомнил, что руководство Сибирского регионального центра приняло оперативное решение о передислокации авиационно-спасательных сил в регионы, где сложилась самая опасная ситуация с пожарами. Авиационная группировка МЧС уже сосредоточена в Красноярском крае, Иркутской области, а также в Забайкалье и Бурятии. Во всех пожароопасных регионах совместно с наземными группировками пожарных и специалистов лесной охраны работают самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолеты Ми-8.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях. В целом, по данным спасателей, начало пожароопасного периода 2017 года на территории России ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним.