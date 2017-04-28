В Ростовской области мальчик поджег игрушки и погиб от продуктов горения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Семилетний ребенок в Азове Ростовской области умер, по предварительным данным, отравившись продуктами горения после того как поджег дома игрушки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

"По предварительным данным, 27 апреля 2017 года семилетний мальчик, находясь один по месту своего жительства, совершил поджог детских пластиковых игрушек. В результате отравления продуктами горения ребенок скончался. Установлено, что родители ребенка на момент возгорания в доме отсутствовали", — пояснила Гагалаева.

Она добавила, что по факту обнаружения тела ребенка проводится доследственная проверка. Следователь провел осмотр места происшествия, опросил свидетелей, а также назначил проведение медицинской и пожаротехнической судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.