"Открытая Россия" обжалует решение суда об акции 29 апреля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Движение "Открытая Россия" обжалует решение суда, который отклонил жалобу общественной организации на предложенный властями Москвы маршрут для акции, которую члены движения намерены провести 29 апреля, сообщила РИА Новости координатор движения Мария Баронова.

Баронова оспаривала решение городских властей об изменении маршрута акции. Пресненский суд Москвы в пятницу отклонил жалобу.

"Да, буду (обжаловать — ред.). Не обжаловал — значит, согласился, а я не согласна… Когда получу на руки (заключение суда — ред.), в течение месяца", — сказала Баронова агентству в пятницу.

Ранее сообщалось, что на заседании суда Баронова пояснила, что планировала не демонстрацию, а массовую передачу обращений в приемную президента, отметив, что в любом случае будет проводить мероприятие. Представитель столичных властей Сергей Струков в суде напомнил, что на Славянской площади идут ремонтные работы, а в уведомлении, поданном в мэрию, акция названа именно манифестацией с политическими требованиями и рассчитана на 10 тысяч человек, именно поэтому власти и решили перенести ее на проспект Сахарова.

Движение "Открытая Россия" ранее призывало участвовать 29 апреля в массовой демонстрации по маршруту: Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, дом № 23/16. Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект академика Сахарова.

Они объяснили изменение маршрута тем, что заявленная площадь — один из крупнейших транспортных узлов в Москве. Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. Прокуратура Москвы сообщила, что так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается.

В мэрии Москвы заявляли, что альтернативного варианта организаторам не предоставят, а если акция пройдет по другому маршруту, то ее признают незаконной. Прокуратура также предупредила о последствиях организации и участия в несогласованном массовом мероприятии 29 апреля, пояснив, что эти действия влекут ответственность по закону.