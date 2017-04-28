Ловивший покемонов в храме Соколовский: может, я идиот, но не экстремист

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. "Ловец покемонов" Руслан Соколовский, которого гособвинитель в пятницу попросила приговорить к 3,5 годам реального лишения свободы, в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я в шоке. Я уже побывал в СИЗО. Уже в курсе, что представляют наши лагеря общего режима. Я атеист, космополит и либертарианец. У меня нет своей религии и своей национальности. Я русский наполовину. Как можно меня обвинить в национализме? Я никому не мешал исповедовать какую-либо религию. Я пообщался с большим количеством верующих, пришел к консенсусу с ними. Пришел к выводу, что верующие – это не те, кто может оскорбиться от каких-то слов. Понял, что им религия нужна для того, чтобы она их поддерживала", — сказал Соколовский.

Он также добавил: "В моем случае нет жертв. Состав преступления сформирован по результату экспертиз. Я получил поддержку от многих. Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?"