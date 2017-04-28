Суд отклонил жалобу "Открытой России" на маршрут акции 29 апреля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил жалобу общественной организации "Открытая Россия" (ОР) на предложенный властями столицы маршрут для акции, которую планируется провести 29 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу координатора этой организации Марии Бароновой, которая оспаривала решение городских властей об изменении маршрута акции.

"В иске об обязании согласовать маршрут отказать", — огласила решение судья Анна Карпова.

Баронова пояснила на заседании, что планировала не демонстрацию, а массовую передачу обращений в приемную президента. "Это мирное ненасильственное стояние в очереди, чтобы передать обращения в приемную президента", — сказала она отметив, что в любом случае будет проводить мероприятие.

Представитель столичных властей Сергей Струков в суде напомнил, что на Славянской площади идут ремонтные работы, а в уведомлении, поданном в мэрию, акция названа именно манифестацией с политическими требованиями и рассчитана на 10 тысяч человек, именно поэтому власти и решили перенести ее на проспект Сахарова.

"Существует возможность подать обращения в самой безопасной форме — через электронную приемную. Выводить людей — значит нарваться на то, что их будут задерживать, а их будут задерживать. Не хотелось бы, чтобы вы людей подставляли", — добавил Струков.

Движение "Открытая Россия" ранее призывало участвовать 29 апреля в массовой демонстрации по маршруту: Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, дом № 23/16. Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект академика Сахарова.

Они объяснили изменение маршрута тем, что заявленная площадь — один из крупнейших транспортных узлов в Москве. Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. Прокуратура Москвы сообщила, что так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается.

В мэрии Москвы заявляли, что альтернативного варианта организаторам не предоставят, а если акция пройдет по другому маршруту, то ее признают незаконной. Прокуратура также предупредила о последствиях организации и участия в несогласованном массовом мероприятии 29 апреля, пояснив, что эти действия влекут ответственность по закону.