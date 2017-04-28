Бывший вице-губернатор Омской области вышел на свободу по УДО

НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Бывший первый вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург, чье ходатайство об условно-досрочном освобождении на прошлой неделе удовлетворил суд, в пятницу вышел на свободу, сообщил РИА Новости представитель УФСИН про Омской области.

В июне 2016 года суд признал Гамбурга виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к пяти с половиной годам колонии. По данным Следственного комитета, с 2008 по 2012 год, будучи директором департамента имущественных отношений администрации Омска, он незаконно продал земельные участки площадью 26,5 гектаров по заниженной цене. В результате бюджету Омска и области был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.Кроме того, в июле 2007 года Гамбург в интересах одной предпринимательницы подписал незаконное соглашение, по которому она стала собственником нежилого помещения площадью 300 квадратных метров в центре города стоимостью около 7,5 миллионов рублей.

Семнадцатого апреля Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство Гамбурга об УДО.

Бывший чиновник возместил 7,45 миллиона рублей ущерба. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры об изъятии у незаконных владельцев земельных участков. Согласно приговору, Юрий Гамбург в течение двух с половиной лет не имеет права работать в органах государственной власти и местного самоуправления.