Обвинение требует 3,5 года колонии для "ловца покемонов" Соколовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Гособвинитель в пятницу потребовала приговорить блогера Руслана Соколовского, "ловившего" покемонов в храме, к 3,5 годам реального лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

"Нет оснований для освобождения его от уголовной ответственности и от наказания. Прошу назначить три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказала гособвинитель.

По ее мнению, Соколовский может исправиться только в условиях реального лишения свободы.

Она также добавила, что часть материалов по делу выделена в отдельное производство. "По ним ведется проверка. Пока не известно, будет ли возбуждено другое дело", — сказала гособвинитель.