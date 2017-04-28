В Иркутске пациент напал на стоматолога

ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Пациент в Иркутске напал на врача-стоматолога, следственным отделом по Кировскому району города начата доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.

"Двадцать пятого апреля в ходе мониторинга средств массовой информации следственным органам СК России по Иркутской области стало известно о нападении пациента на врача Иркутской областной стоматологической поликлиники. По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Иркутска начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса, отмечается в сообщении. Между врачом и пациентом возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.