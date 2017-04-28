В Иркутске пациент напал на стоматолога

ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Пациент в Иркутске напал на врача-стоматолога, следственным отделом по Кировскому району города начата доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области.
По предварительной информации, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Не дождавшись своей очереди, он ворвался в кабинет врача во время лечебного процесса, отмечается в сообщении. Между врачом и пациентом возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.