Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд продлил до 26 июня арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости адвокат Ежова Елена Северянина.
Как ранее сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства и администрации Приморского края при оплате строительно-монтажных работ по государственному контракту.
Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.