Под Калининградом двое детей выпали из окна седьмого этажа

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Двое малолетних детей выпали из окна квартиры на седьмом этаже под Калининградом, по данному факту начата доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

"По предварительным данным малолетние брат и сестра находились в квартире со старшей десятилетней сестрой, которая в соседней комнате делала уроки. Оставшись без присмотра, дети смогли открыть окно, через которое выпали. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную больницу", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 27 апреля 2017 года в 19 часов 15 минут (20.15 мск). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.