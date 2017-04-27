Дело Сугробова: "борцы с коррупцией" получили от 17 до 22 лет колонии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-главу антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Еще один фигурант, бизнесмен-посредник Игорь Скакунов, получил четыре года заключения.
Бывшего зама Сугробова генерала Бориса Колесникова, который погиб в 2014 году после падения из окна здания Следственного комитета России, суд посмертно признал виновным и закрыл дело по нереабилитирующим основаниям. Ранее следствие установило, что Колесников совершил суицид, версия о том, что ему "помогли", не нашла подтверждения.
Приговор будет обжалован
Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий сообщил РИА Новости, что защита обжалует решение суда.
"Завтра же мы подадим жалобу, она была подготовлена еще вчера, потому что мы знали (какой может быть приговор)", — добавил Исецкий.
По его словам, данное дело имеет "множество подтекстов и имеет ряд недоброжелателей". Также он сказал, что обвинительное заключение "было подменено", то есть сфальсифицировано, но жалобы защиты об этом остались без внимания. Исецкий отдельно отметил, что суд снял арест со всего имущества экс-полицейских, так как финансовой заинтересованности у экс-оперативников установлено не было.
"Основной мотив и специальная цель создания преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса) — это финансовая заинтересованность", — сказал адвокат, добавив, что в деле Сугробова финансовой заинтересованности нет, и суд ее не установил.
Дело Сугробова
Уголовное дело в отношении оперативников главка возбудили в 2014 году. По версии следствия, полицейские пытались подставить высокопоставленного сотрудника ФСБ, для чего выдали себя за бизнесменов и попытались передать ему "аванс" в 10 тысяч долларов за покровительство.
Всего по делу проходят десять человек. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них требуют взыскать с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.
Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.
Другие дела против борцов с коррупцией
В январе этого года МВД объявило об упразднении подразделения, в котором работал полковник. Борьбой с правонарушениями при добыче, переработке и транспортировке природных ресурсов теперь займется Управление "Р", в которое попадут только подготовленные сотрудники, прошедшие проверки ФСБ и управления собственной безопасности МВД.
В феврале под арест попал еще один сотрудник ГУЭБиПК Сергей Астафуров. По версии следствия, он в 2014 году сфальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.