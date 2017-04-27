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Происшествия

Дело Сугробова: "борцы с коррупцией" получили от 17 до 22 лет колонии

19:4227.04.2017
(обновлено: 19:44 27.04.2017)
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. 27 апреля 2017Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-главу антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Суд вынес приговор фигурантам дела Сугробова о коррупции
Подчиненные Сугробова получили от 17 до 20 лет колонии строгого режима. Всех их судья Елена Гученкова признала виновными в организации и участии в преступном сообществе и лишила званий. После освобождения из колоний они не смогут вернуться на службу в органы.

Еще один фигурант, бизнесмен-посредник Игорь Скакунов, получил четыре года заключения.

Бывшего зама Сугробова генерала Бориса Колесникова, который погиб в 2014 году после падения из окна здания Следственного комитета России, суд посмертно признал виновным и закрыл дело по нереабилитирующим основаниям. Ранее следствие установило, что Колесников совершил суицид, версия о том, что ему "помогли", не нашла подтверждения.

© РИА Новости . Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Экс-начальник антикоррупционного главка МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде

Приговор будет обжалован

Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий сообщил РИА Новости, что защита обжалует решение суда.

Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов. Ар
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Защита экс-генерала МВД Сугробова обжалует приговор по делу о коррупции
"Зазеркальное правосудие, где все переворачивается наоборот. Потерпевшими назначаются люди, которые подрывают экономическую безопасность страны, а злодеями называют тех, кто с этим злом боролся", — заявил адвокат.

"Завтра же мы подадим жалобу, она была подготовлена еще вчера, потому что мы знали (какой может быть приговор)", — добавил Исецкий.

По его словам, данное дело имеет "множество подтекстов и имеет ряд недоброжелателей". Также он сказал, что обвинительное заключение "было подменено", то есть сфальсифицировано, но жалобы защиты об этом остались без внимания. Исецкий отдельно отметил, что суд снял арест со всего имущества экс-полицейских, так как финансовой заинтересованности у экс-оперативников установлено не было.

"Основной мотив и специальная цель создания преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса) — это финансовая заинтересованность", — сказал адвокат, добавив, что в деле Сугробова финансовой заинтересованности нет, и суд ее не установил.

Дело Сугробова

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Генерала МВД Колесникова посмертно признали виновным по делу Сугробова
Как следует из обвинительного заключения, по которому Сугробов и его экс-подчиненные были признаны виновными, оперативники ГУЭБиПК "использовали авторитет занимаемой должности для оказания психологического давления на должностных лиц прокуратуры, следствия и судов с целью принятия ими необходимых полицейским решений".

Уголовное дело в отношении оперативников главка возбудили в 2014 году. По версии следствия, полицейские пытались подставить высокопоставленного сотрудника ФСБ, для чего выдали себя за бизнесменов и попытались передать ему "аванс" в 10 тысяч долларов за покровительство.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Борьба с коррупцией невозможна без поддержки общества, считает Нарышкин
Подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Таким образом, считает гособвинение, оперативники превышали должностные полномочия для получения званий и наград.

Всего по делу проходят десять человек. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них требуют взыскать с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.

Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.

© Fotolia / SemAКоррупция
© Fotolia / SemA
Коррупция

Другие дела против борцов с коррупцией

Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Сослуживца Захарченко уволили в связи с утратой доверия
Фигурантами уголовных дел становились и другие сотрудники ГУЭБиПК. Самым громким из них стало дело о получении взятки в 7 миллионов рублей, возбужденное против замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко. Позднее стало известно, что ему вменяются еще два эпизода взяточничества. В сентябре при обыске в квартире его сестры был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

В январе этого года МВД объявило об упразднении подразделения, в котором работал полковник. Борьбой с правонарушениями при добыче, переработке и транспортировке природных ресурсов теперь займется Управление "Р", в которое попадут только подготовленные сотрудники, прошедшие проверки ФСБ и управления собственной безопасности МВД.

Коррупция
© Fotolia / antiksu
Антикоррупционный главк МВД в 2016 году изучил рекордное число обращений
Кроме того, в декабре 2016 года суд арестовал сотрудников антикоррупционного главка МВД Александра Соболя по делу о провокации взятки и Сергея Абрамова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, а также их "провокатора" Вадима Алферова.

В феврале под арест попал еще один сотрудник ГУЭБиПК Сергей Астафуров. По версии следствия, он в 2014 году сфальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
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