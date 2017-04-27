Источник назвал причину обыска в московском офисе "Открытой России"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оперативные мероприятия в офисе "Открытой России" проводятся в связи со звонком в полицию о наличии экстремистской литературы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Полицейские, сотрудники центра "Э" проводят оперативно-разысканные мероприятия в офисе организации в связи со звонком неизвестного, который сообщил, что там находится экстремистская литература", — сказал собеседник агентства.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

Ранее в четверг координатор "Открытой России" Мария Баронова сообщила об обысках в офисе организации в центре Москвы. При этом она связала их проведение с решением Минюста о внесении организации в перечень иностранных компаний, деятельность которых признана нежелательной в РФ.