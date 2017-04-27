Экс-совладельца Анталбанка объявили в международный розыск

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший совладелец Анталбанка Михаил Янчук, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По сведениям Интерпола МВД России от 15.02.2017, Янчук М.Н., обвиняемый в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступных деяний на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время уголовное дело в отношении Янчука расследуется следственным управлением по ЮЗАО ГСУСК России по Москве.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум".

Все банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк. Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиева был арестован по делу о хищении 30 миллиардов рублей. Позднее газета "Коммерсант" написала о возбуждении еще одного дела о мошенничестве против Мухиева и продлении ему срока ареста. Новое дело, по данным издания, было связано с обстоятельствами сделки по приобретению Мухиевым в 2012 году Анталбанка у прошлого владельца Виктора Курпитко.