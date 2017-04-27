Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главу "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд до 11 мая оставил под домашним арестом бывшего руководителя "Роснанотеха" (ныне — госкорпорация "Роснано") Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил освободить своего подзащитного. В настоящее время расследование по делу завершено.

В начале июня Басманный суд Москвы разрешил экс-главе "Роснано" жить в доме в Серебряном бору, до этого он содержался в квартире на Ленинском проспекте.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.