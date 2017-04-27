Прокуратура разбирается в ситуации с овербукингом на борту "Победы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура направила запросы в Росавиацию и екатеринбургский аэропорт Кольцово после появления информации об овербукинге на борту авиакомпании "Победа", сообщила РИА Новости в четверг представитель прокуратуры.

По ее словам, прокуратура в ходе мониторинга обнаружила в СМИ информацию о том, что некоторым пассажирам, купившим билеты на рейс Екатеринбург-Москва авиакомпании "Победа", не хватило мест в самолете.

"Мы сами проверку по данному факту не проводим. Авиакомпания "Победа" зарегистрирована в городе Москва. И мы направили запросы в Росавиацию, в Кольцово. Как только они (ответы на запросы – ред.) придут, мы перенаправим все в Московскую транспортную прокуратуру. Поскольку авиакомпания зарегистрирована у них, на их территории, в данном случае проверку будут проводить они", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что это уже не первый случай овербукинга на борту "Победы".

Ранее стало известно, что сотрудник "Победы" отказал пассажирке с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, в регистрации на рейс Внуково (Москва) — Кольцово (Екатеринбург), мотивируя свои действия якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров". Росавиация по итогам проверки инцидента заявила, что предварительной причиной отказа в перевозке матери и ребенка на рейсе лоукостера стал овербукинг.