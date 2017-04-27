Роскосмос не может распоряжаться выручкой из-за хищений в "Фондсервисбанке"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.

Суд в четверг рассматривает вопрос об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в выводе средств из банка через фирмы-однодневки.

"Космическое агентство в настоящее время лишено возможности распоряжаться своей валютной выручкой, эти средства аккумулировались на счетах этого банка, а теперь денег просто нет в банке", — сказал прокурор. По его словам, из-за сложившейся ситуации "Роскосмос" обратился к правоохранительным органам.

"Рухнуло много миллиардов рублей, оставшиеся в банке активы не покрывают десятой и даже сотой доли потерянного", — добавил представитель надзорного ведомства.

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