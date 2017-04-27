В Омске мужчина пойдет под суд за захват в заложники 13-летней девочки

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Следователи СК в Омске завершили расследование уголовного дела о захвате в заложники 13-летней девочки вором-рецидивистом, который на тот момент находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Утром 1 февраля в Омске, используя нож, ранее судимый наркозависимый мужчина, зайдя в частный дом, дверь которого оказалась открытой, захватил ранее не знакомую ему 13-летнюю девочку, которую стал удерживать в качестве заложницы, требуя дать ему дозу героина. Позже он был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего Евгения Завагина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "нарушение неприкосновенности жилища", и "захват и удержание лица в качестве заложника, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также в отношении двух лиц", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее четырежды судимый за кражи имущества мужчина, освободившийся из заключения в 2011 году, проживал в селе Розовка Омского района, а 31 января, поссорившись с сожительницей, уехал в Омск. Утром он ввел внутривенно наркотическое средство "микс", от которого у Завагина начались галлюцинации. В этом состоянии он забежал в первый попавшийся дом, где ножом стал угрожать 13-летней девочке и ее 78-летней бабушке. Он заставил ребенка позвонить в полицию и, включив громкую связь, сообщил, что взял девочку в заложники и потребовал героин. При этом он угрожал убить девочку, держа нож около ее горла, спины и живота.

"В результате этих противозаконных действий Завагина девочке, согласно заключениям проведенных экспертиз, были причинены поверхностная резаная рана спины и множественные царапины на шее и передней брюшной стенке, образовавшиеся от воздействия лезвия ножа", — сообщили в СК, отметив, что ребенку оказывалась и психологическая помощь.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.