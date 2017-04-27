На Кавказе средний размер взятки увеличился до 500 тысяч рублей

ПЯТИГОРСК, 27 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Средняя сумма выявленной взятки на Северном Кавказе возросла до 500 тысяч рублей, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

"Средний размер задокументированной взятки увеличился в 12 раз и составил 500 тысяч рублей в первом квартале 2017 года", — сказал Бачурин.

По его словам, в целом по округу за первые месяцы 2017 года сотрудники органов внутренних дел задокументировали 67 фактов получения взятки, 18 фактов получения взятки в крупном и особо крупном размерах либо с причинением ущерба.

Бачурин добавил, что сотрудники главка нацелены на выявление крупных коррупционеров и организованных преступных групп. Увеличение средней задокументированной взятки объясняется активизацией работы именно в этом направлении.