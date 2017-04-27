В Красноярске проверяют данные о ДТП со скорой, которой не уступили дорогу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку данных СМИ о ДТП с машиной "скорой помощи" в Красноярске, которой водитель иномарки не уступил дорогу, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следственных органов, 27 апреля в СМИ появилась информация, что минувшей ночью водитель автомобиля Volkswagen Touareg на одном из перекрестков в Красноярcке не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения автомобиль скорой помощи завалился на бок, травмы получили пациент — 15-летний подросток — и женщина-фельдшер.

"По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю инициирована доследственная проверка", — говорится в сообщении.