В Красноярске проверяют данные о ДТП со скорой, которой не уступили дорогу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку данных СМИ о ДТП с машиной "скорой помощи" в Красноярске, которой водитель иномарки не уступил дорогу, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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"По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю инициирована доследственная проверка", — говорится в сообщении.