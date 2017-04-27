Полиция потребовала арестовать экс-президента "Фондсервисбанка"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полиция потребовала заключить в СИЗО бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника по делу о хищении, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"В суд поступил материал с требованием об избрании меры пресечения в отношении Воловника, он будет рассмотрен судом сегодня", — сказала пресс-секретарь.

По данным газеты "Коммерсант", банкир может быть причастен к хищению 47 миллиардов рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией "Роскосмос". Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов, которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.