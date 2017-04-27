СК опроверг сообщения о перегрузке Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следственный комитет опроверг данные о перегрузке Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем.
По ее словам, окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.
Ранее начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов рассказал, что в рамках расследования уголовного дела проводятся эксперименты на авиационных тренажерах, которые помогут установить детали крушения.
Спецслужбы уже исключили версию о теракте на борту лайнера.
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