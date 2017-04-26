Полиция проверяет информацию о втором нападении на Варламова в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 26 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Злоумышленники во второй раз напали на блогера Илью Варламова в Ставрополе, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Ранее в среду блогер сообщил, что в аэропорту Ставрополя его облили зеленкой и "пару раз ударили". Полиция начала проверку и поиск нарушителей.

"По факту второго нападения проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

В своем микроблоге в Twitter Варламов написал, что его вновь облили зеленкой и таранили автомобиль.