Полиция проверяет информацию о втором нападении на Варламова в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 26 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Злоумышленники во второй раз напали на блогера Илью Варламова в Ставрополе, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Ранее в среду блогер сообщил, что в аэропорту Ставрополя его облили зеленкой и "пару раз ударили". Полиция начала проверку и поиск нарушителей.
"По факту второго нападения проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
В своем микроблоге в Twitter Варламов написал, что его вновь облили зеленкой и таранили автомобиль.
Прямо сейчас напали второй раз, облили зеленкой и таранят машину в которой я едуhttps://t.co/datD7HNtZD— Илья Варламов (@varlamov) 26 апреля 2017 г.