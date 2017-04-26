Варвара Караулова будет отбывать наказание в Вологде

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), осужденная за попытку вступить в запрещенную группировку "Исламское государство"*, будет отбывать наказание в исправительной колонии №1 в Вологде, сообщил РИА Новости в среду ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Родственников пока официально не уведомили, но мне известно, что ее этапировали в ИК №1 в Вологде", — сказал адвокат.

Про условия этапирования и содержания ему пока ничего не известно, но он намерен посетить свою подзащитную в ближайшее время.

"Пока у нее карантин, потом, в первую очередь, к ней съездят родители, а потом я", — отметил Бадамшин.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение от замглавы ОНК Москвы Евы Меркачевой с просьбой помочь по делу Карауловой, чтобы она не была переведена в отдаленную от дома колонию.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.