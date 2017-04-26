В Новой Москве нашли тело, пролежавшее несколько месяцев в машине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полицейские обнаружили тело мужчины с пакетом на голове, которое несколько месяцев пролежало в брошенном автомобиле на территории Новой Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Молодые люди обратились в полицию с сообщением, что в брошенном автомобиле находится мертвый мужчина. Приехавшие на место полицейские обнаружили тело с пакетом на голове. По предварительным оценкам, оно пролежало там несколько месяцев, но давность смерти определит дальнейшая экспертиза", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.

"Около 10.50 сегодня на службу "02" поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в Коммунарке на улице Липовый парк. Проводится проверка", — заявил дежурный офицер.