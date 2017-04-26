Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин.
Новый срок ареста установлен до 30 июня. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности дела.
Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.
При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.