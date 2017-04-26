Дадина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение правил пикетирования

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду оштрафовал Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за нарушение проведения одиночного пикета у здания столичного главка МВД на Петровке, 38, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Одиночная акция совпала по дате с несанкционированным митингом в центре Москвы 2 апреля. На Дадина завели административное дело из-за того, что, как утверждают в полиции, в акции участвовали еще два человека, таким образом, это был не одиночный пикет.

"Назначить Дадину наказание в виде штрафа размером 15 тысяч рублей", — решил суд.

В целом, санкция по указанной статье предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее стало известно, что Дадин также проходит свидетелем по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве, которые были запланированы на 2 апреля. Следствие уже вызывало его в рамках этого уголовного дела на допрос, но Дадин отказался давать по нему показания.