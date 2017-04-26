Под Уфой девочка получила тяжелые травмы после падения футбольных ворот

УФА, 26 апр — РИА Новости. Башкирские следователи выясняют обстоятельства травмирования школьницы, на которую упали футбольные ворота на территории школы, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории школы села Жуково Уфимского района вечером во вторник.

"Дети играли на спортивной площадке в футбол, на 12-летнюю девочку во время игры упали ворота, она тяжело травмирована, сейчас госпитализирована в больницу и находится под наблюдением врачей", — рассказал собеседник агентства.

Следователи проводят доследственную проверку: опрашивают свидетелей происшествия, а также выявляют лиц, ответственных за состояние футбольных ворот в школе.