Под Уфой девочка получила тяжелые травмы после падения футбольных ворот

УФА, 26 апр — РИА Новости. Башкирские следователи выясняют обстоятельства травмирования школьницы, на которую упали футбольные ворота на территории школы, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.
"Дети играли на спортивной площадке в футбол, на 12-летнюю девочку во время игры упали ворота, она тяжело травмирована, сейчас госпитализирована в больницу и находится под наблюдением врачей", — рассказал собеседник агентства.
Следователи проводят доследственную проверку: опрашивают свидетелей происшествия, а также выявляют лиц, ответственных за состояние футбольных ворот в школе.