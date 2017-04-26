Суд заочно арестовал двух экс-владельцев Пробизнесбанка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух экс-владельцев Пробизнесбанка по делу о хищении из кредитного учреждения более 25 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея и Железняка Александра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ", — сказала Царева.

По ее словам, мера пресечения в виде заочного ареста была избрана 16 февраля 2017 года, а в середине марта постановление суда в апелляционной инстанции было оставлено без изменения.

По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев вместе с экс-председателем правления банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег банка. В эту группу был вовлечен, помимо прочих, Николай Алексеев, занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов.

Пробизнесбанк лишился лицензии в августе 2015 года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк проводил высокорискованную политику, размещая средства в низкокачественные активы. В октябре 2015 года Пробизнесбанк был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.