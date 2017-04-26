СК возбудил дело против экс-руководства Пробизнесбанка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил в отношении бывшего руководства Пробизнесбанка уголовное дело о хищении из кредитного учреждения более 25 миллиардов рублей, сообщила в среду прокурор в Останкинском суде Москвы, где слушается дело в отношении бывшего топ-менеджера банка.

По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-главы финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Желязняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. Помимо прочих, в эту группу входил Николай Алексеев, занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка.

"С ним было заключено досудебное соглашение, он оказал полное содействие, помог следствию установить причастность к преступлению иных лиц. Николай Алексеев дал показания о роли других лиц, которые позволили возбудить в отношении Железняка, Леонтьева уголовное дело по факту хищения у кредитной организации более 25 миллиардов рублей", — сказала в суде прокурор.

Она отметила, что Алексеев также помог следствию найти имущество Леонтьева и Железняка, и попросила суд рассмотреть уголовное дело в отношении Алексеева в особом порядке.

Комментариями СК РФ агентство пока не располагает.

Сам Николай Алексеев вину признал и раскаялся. Его дело о хищении 2,4 миллиардов рублей из Пробизнесбанка выделено в отдельное производство. Он был взят под стражу в феврале прошлого года, в декабре — переведен под домашний арест.

По версии следствия, Алексеев вместе с руководителями и другими работниками банка присвоил более 2,4 миллиарда рублей, принадлежащих банку. Роль Алексеева заключается в подписании ряда заведомо невозвратных кредитов, которые были конвертированы в валюту и выведены на Кипр и в Латвию.