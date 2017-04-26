Кировчанина подозревают в убийстве жены через месяц после свадьбы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кировской области, подозреваемого в убийстве своей молодой жены через месяц после свадьбы, сообщает в среду СУСК по региону.

По информации ведомства, сообщение об обнаружении тела женщины в выгребной яме около одного из домов в Омутнинске поступило в среду около 4 часов утра. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Ей оказалась 24-летняя местная жительница. На ее теле были обнаружены признаки удушения. По данному факту незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что "23 апреля в подъезде одного из домов между девушкой и ее 24-летним мужем на почве ревности произошла ссора, в результате которой подозреваемый задушил потерпевшую". Для того чтобы скрыть следы преступления, он, по данным СУСК, сжег одежду своей жены, а ее тело сбросил в выгребную яму около подъезда дома.

"Двадцать шестого апреля подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает СУСК.

Представитель регионального управления СК уточнил РИА Новости, что молодые люди поженились в марте этого года. Кроме того, по словам собеседника агентства, мужчина ранее был судим за преступления, связанные с хищением имущества.