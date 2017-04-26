Кировчанина подозревают в убийстве жены через месяц после свадьбы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кировской области, подозреваемого в убийстве своей молодой жены через месяц после свадьбы, сообщает в среду СУСК по региону.
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность погибшей. Ей оказалась 24-летняя местная жительница. На ее теле были обнаружены признаки удушения. По данному факту незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
"Двадцать шестого апреля подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает СУСК.
Представитель регионального управления СК уточнил РИА Новости, что молодые люди поженились в марте этого года. Кроме того, по словам собеседника агентства, мужчина ранее был судим за преступления, связанные с хищением имущества.