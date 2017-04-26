В Ставрополе напали на блогера Варламова

ПЯТИГОРСК, 26 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полиция ищет злоумышленников, которые напали на блогера Илью Варламова в аэропорту Ставрополя, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Как сообщил блогер в своем микроблоге в Twitter, его облили зеленкой и "пару раз ударили" в аэропорту Ставрополя.

​"Сейчас потерпевший будет подавать заявление в полицию, по этому факту будет проводиться проверка для привлечения злоумышленников к ответственности, и сейчас уже принимаются меры по их установлению и задержанию", — сказал собеседник агентства.