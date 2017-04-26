Под Ростовом-на-Дону подозреваемый в серии краж ранил полицейского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемый в серии краж в Новочеркасске Ростовской области во время задержания ранил полицейского из травматического оружия, пострадавший госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Шахты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — сообщила Гагалаева.

По версии следствия, 25 апреля 26-летний житель города Шахты, находящийся в розыске за совершение краж в Новочеркасска, во время задержания выстрелил из травматического пистолета в оперуполномоченного ОУР ОП № 3 МУ МВД России "Новочеркасское". Сотрудник полиции с проникающим огнестрельным пулевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу.

"В настоящее время подозреваемый задержан. По уголовному делу создана следственная группа, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Прокуратурой города возбуждение уголовного дела признано законным", — уточнила Гагалаева.