Мосгорсуд разрешил Улюкаеву гулять по два часа в сутки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд разрешил бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в 2 миллиона долларов, два часа прогулок в день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда изменить: разрешить Улюкаеву покидать пределы жилого помещения ежедневно с 07.00 до 09.00", — огласила решение судья Наталья Борисова.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, задержанный в ноябре прошлого года, вину в получении взятки не признает.