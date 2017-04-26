ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* на Сахалине

Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации Исламское Государство

Задержанный ФСБ РФ в Южно-Сахалинске сторонник запрещённой на территории РФ международной террористической организации Исламское Государство

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации на Сахалине, в рамках которой были задержаны два сторонника террористической группировки "Исламское государство"*.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ЦОС ФСБ России Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* на Сахалине. Оперативная съемка

По данным следствия, мужчины готовили крупный теракт. Один из задержанных оказался гражданином России, другой — выходцем из Центральной Азии.

При обыске у подозреваемых нашли самодельную бомбу, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.

*террористическая группировка, запрещенная в России