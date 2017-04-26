Улюкаеву требуется госпитализация, заявил адвокат

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, заявила о необходимости его госпитализации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мосгорсуд в среду проверяет законность продления срока домашнего ареста Улюкаеву.

"Улюкаев страдает рядом хронических заболеваний, при которых ему необходима госпитализация для уточнения диагноза и подбора лечения", — огласила судья доводы жалобы защитников.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов.