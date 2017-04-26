Москвичка отсудила у ТЦ 690 тысяч рублей за травму из-за упавшего товара

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москвичка отсудила почти 700 тысяч рублей компенсации у торгового центра за перелом двух зубов из-за упавшего на голову товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд постановил возместить покупательнице 250 тысяч рублей морального вреда, 319 тысяч – в счет расходов на лечение, 52 тысячи – утраченный заработок за период болезни, 50 тысяч – судебных расходов и 19 тысяч – стоимость судебной экспертизы. Всего ответчик ООО "Спешиалист маркетинг Сервисез" должен выплатить пострадавшей 690 тысяч рублей", — сказала представитель суда.

В иске покупательница указала, что находилась в торговом центре в отделе утеплителей, где работники перекладывали товар, сбрасывая его вниз. По утверждению истицы, в отделе отсутствовали ограничительные ленты и указатели.

"В результате, когда истица проходила мимо одного из стеллажей, что-то тяжелое упало ей на голову, и женщина потеряла сознание. Из-за удара покупательница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы корней двух зубов. Свои исковые требования женщина мотивировала тем, что полученные травмы были результатом несоблюдения требований безопасности администратором магазина, отсутствием инструктажа привлеченных работников", — рассказали в суде.

Пострадавшая обращалась с иском в Никулинский суд Москвы, который взыскал в ее пользу 940 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила сумму компенсации морального вреда на 250 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.