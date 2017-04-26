Мосгорсуд отказался освободить экс-главу Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения", — огласил решение судья. По решению суда, бывший глава республики останется под стражей до 4 июня.

В апелляционной жалобе адвокаты просили освободить экс-главу Удмуртии из СИЗО и отправить его под домашний арест.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.