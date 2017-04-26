Житель Смоленска сжег жену во время неудачного фокуса

ВОРОНЕЖ, 26 апр — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Смоленска, который во время застолья решил показать жене фокус и сжег ее, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел ночью 15 апреля 2017 года в городе Вязьма. Супруги у себя в квартире распивали спиртные напитки.

"Мужчина решил показать жене трюк "выдувания огня изо рта". Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу", — говорится в сообщении.

Из-за неудачно исполненного фокуса женщина получила ожоги 90% площади тела и через три дня скончалась в районной больнице.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Вязьмы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — информирует следствие. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель следственного управления СК РФ, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По словам собеседника агентства, мужчина раскаивается в содеянном.