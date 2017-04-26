В УФСИН опровергли информацию об избиении Непомнящих в ярославской колонии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Информация об избиении осужденного фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих в исправительной колонии №1 Ярославля не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Управлении ФСИН России по Ярославской области.

Ранее уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о своем визите в колонию. По его словам, осужденные рассказали ему, как к ним применялись спецсредства Позже адвокат Непомнящих Дмитрий Динзе отметил, что его подзащитный оказался среди тех, кого избили и поместили в штрафной изолятор. ФСИН России заявила, что проводит проверку данной информации.

"В связи с появившимися в СМИ сведениями о якобы избиении осужденного Ивана Непомнящих сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Двадцать первого апреля в исправительном учреждении проходил плановый обыск, на котором присутствовал представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Во время обыска осужденный Непомнящих отказался выполнять законные требования представителя администрации учреждения, в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину, специальные средства к осужденному не применялись", — сообщили в управления ФСИН по области.

В ведомстве отметили, что информация о якобы избиении Непомнящих не соответствует действительности. Сам осужденный был осмотрен работником медицинской части и телесных повреждений не выявил.

"Однако за нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России, к осужденному Непомнящих применено дисциплинарное взыскание в виде водворения в ШИЗО", — уточнили в ведомстве.