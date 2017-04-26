В Подмосковье столкнулись четыре грузовика, один человек погиб

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четыре грузовых автомобиля столкнулись во вторник в Рузском районе Московской области, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, ДТП произошло на 92-м километре трассы М-1 ("Беларусь").

"Столкнулись четыре грузовых автомобиля, пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Движение на дороге восстановлено в штатном режиме, добавил он.

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