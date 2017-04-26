Саратовский рецидивист получил 18 лет колонии за изнасилование ребенка

САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судимый за педофилию житель Саратовской области приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, сообщило областное управление СК РФ.

По версии следствия, осенью 2014 года ранее судимый 43-летний житель города Вольск привел девятилетнюю знакомую в свою квартиру в многоквартирном доме и, используя ее беспомощное состояние, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мать ребенка, узнав о преступлении, обратилась в правоохранительные органы.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с лишением права заниматься педагогической и административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях и организациях всех уровней педагогического образования сроком на 15 лет", — говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта дела виновным по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.